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AÖF Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları

AÖF Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları

13- 14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF final dönemi sonuçları belli oldu mu ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan AÖF sınav sonuçları her an açıklanabilir. AÖF final sinav sonuclari internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 11:40 - Güncelleme: 20-01-2018 11:40

Binlerce adayın beklediği ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan AÖF sınav sonuçları için kesin tarih henüz belli olmadı. Fakat AÖF sınav sonuçlarının sınav tarihinden 15 gün sonra açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan güz dönemi sona erdi. Final sınavlarıyla birlikte AÖF için yeni bir dönem başlamış oldu. Henüz AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi netleşmedi fakat Ocak ayının sonlarına doğru sınav sonuçlarının belli olması bekleniyor. 

AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENCİ OTOMASYONU SORGU EKRANI 

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?  AÖF sınav sonuçları ise sınavların sona ermesinin ardından on beş günlük süre içerisinde sorgulamaya açılıyor. Sınav sonuçları sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulanabilecek.

AÖF SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL OLACAK? Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Birisi 20 Ocak 2018 11:44 Hit almak için yapmayın böyle şeyler

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