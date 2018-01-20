AÖF Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları

Binlerce adayın beklediği ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan AÖF sınav sonuçları için kesin tarih henüz belli olmadı. Fakat AÖF sınav sonuçlarının sınav tarihinden 15 gün sonra açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan güz dönemi sona erdi. Final sınavlarıyla birlikte AÖF için yeni bir dönem başlamış oldu. Henüz AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi netleşmedi fakat Ocak ayının sonlarına doğru sınav sonuçlarının belli olması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENCİ OTOMASYONU SORGU EKRANI

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖF sınav sonuçları ise sınavların sona ermesinin ardından on beş günlük süre içerisinde sorgulamaya açılıyor. Sınav sonuçları sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulanabilecek.

AÖF SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL OLACAK? Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.