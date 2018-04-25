Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı!

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıldönümünde Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" yapıldı. Yeni Zelanda Genel Valisi Reddy, "Bu küçük toprak parçasında atalarımızın ızdıraplarını ve kahramanlıklarını hatırlarken, aynı zamanda da tarihimizden öğrendiğimiz dersleri de düşünüyoruz" dedi.

Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı!

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı. Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılına ilişkin, "Bugün atalarımızı ve onların ülkelerimize hizmetlerini onurlandırırken, bir yandan da kolektif güvenlik ve barışı elde etmek ve korumak için birlikte çalışmaya olan bağlılığımızı tekrarlıyoruz." dedi. Törende konuşan Reddy, katılımcıları selamlayarak, "Bugün, bu küçük toprak parçasında atalarımızın ızdıraplarını ve kahramanlıklarını hatırlarken, aynı zamanda tarihimizden öğrendiğimiz dersleri de düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı!

Birinci Dünya Savaşı'nın dehşete düşüren katliamının, dünya barışının peşinde koşmak ve bunu emniyete almak için toplu çabalara yol açtığına vurgu yapan Reddy, "Gerçekte ise bu çabalar 1939'da başarısızlığa uğradı ve uluslar yeniden küresel çatışmanın dehşetini deneyimlediler. " diye konuştu.

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Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı!

Reddy, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, böylesi bir olayın yeniden tekrarının önüne geçmek için uluslararası bir sistem kurulduğunu anımsatarak, "Eksikleri olsa da bu sistem, iki dünya savaşında askerlerimizce deneyimlenen korkunç kan dökme ve yaşam kaybını önlemek için sahip olduğumuz en iyi mekanizma olarak kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı!

Bugün, Anzak Koyu'nda 103 yıl önce meydana gelen kader belirleyici olayları hatırlamak için bir araya geldiklerini dile getiren Reddy, tümenini "yalnızca kurşunların daha iyi" yapabileceğini yazan Yeni Zelanda ve Avustralya Tümen Komutanı Tümgeneral Sir Alexander Godley'in iyimserliğinin düşünülebileceğini söyledi.

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