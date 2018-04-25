Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı!

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı. Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılına ilişkin, "Bugün atalarımızı ve onların ülkelerimize hizmetlerini onurlandırırken, bir yandan da kolektif güvenlik ve barışı elde etmek ve korumak için birlikte çalışmaya olan bağlılığımızı tekrarlıyoruz." dedi. Törende konuşan Reddy, katılımcıları selamlayarak, "Bugün, bu küçük toprak parçasında atalarımızın ızdıraplarını ve kahramanlıklarını hatırlarken, aynı zamanda tarihimizden öğrendiğimiz dersleri de düşünüyoruz." ifadesini kullandı.