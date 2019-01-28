Antioksidan ihtiyacınızın olup olmadığını anlamanın yolları

Antioksidan maddeler, vücudumuza sebze, meyve, baharat ve yağlar aracılığıyla doğal olarak ya da besin destekleri yoluyla alınabilirler. Antioksidanların gereğinden az alınması durumunda oksidan maddeler hücrelerimize zarar vererek onların ölmesine ya da işlevlerinin bozulmasına sebep olabilir. Bu durumda çeşitli hastalıklar ile erken yaşlanma durumu meydana gelebilir.



Peki antioksidan ihtiyacı nasıl hesaplanır? Nutrigenetik Uzmanı Diyetisyen Şule Arslan Antioksidan maddelerin insanlara yararları ve zararları hakkında merak edilenleri cevapladı.

Antioksidan maddelerin gereğinden fazla alınması da onaylanan bir durum değildir. Bu sebeple optimum antioksidan alımı gerçekleşmelidir. Ancak size özel antioksidan ihtiyacını hesaplamak şimdiye kadar en zorlandığımız konulardan biriydi.

Bizler, Nextgen Diyet Plus paketimizle sizlere kalıcı ve etkili kilo vermenin yanında, sizin antioksidan savunma mekanizmanızda rol alan genlerinize de bakıyoruz. Tamamen Türk bilim insanlarından oluşan ekibimiz tarafından geliştirilen algoritmayla size özel ve en doğu miktarda, ihtiyacınız olan antioksidan miktarını hesaplıyoruz. Böylece siz kilo verirken, hücrelerinizin korunmasını sağlıyor ve yaşlanma sürecinizi geciktiriyoruz. Daha da önemlisi, çeşitli kanserler başta olmak üzere hastalıklara yakalanma riskinizi azaltıyoruz.

Siz de optimum sağlık seviyesine ulaşmak ve yaşlanma süreçlerinizi geciktirmek için kendinize en uygun miktarda antioksidan maddeyi diyetinizde mutlaka barındırın.