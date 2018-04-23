‘Anthony Hopkins delirdi’ dedirten paylaşım

Enerjik kişiliği ve başarılı oyunculuğuyla yıllara damga vuran Anthony Hopkins bu defa paylaştığı videoyla heyecan yarattı. İlerleyen yaşına rağmen son derece enerjik bir video paylaşan Hopkins’in; “İşin olduğunda ve oyun yokken olan şey bu” notunu düştüğü paylaşım dört milyona yakın bir izlenme oranına ulaştı.

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