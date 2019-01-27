Antalyaspor'u deviren Konyaspor zirve yarışında!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 ile geçenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Konyaspor bu haftada evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi ve üst üst 2. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri ilk yarının 11. dakikasında Jevtovic ve ikinci yarının 56. dakikasında da Skubic oldu.

Atiker Konyaspor bu sonuçla 31 puanla 4. sıraya yükselirken Antalyaspor ise 28 puanla 8. sırada kaldı.