Antalyaspor Trabzonspor maçı özeti ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maç beraberlikle sonuçladı.

Trabzonspor'un tek golünü kaydeden Burak Yılmaz 84. dakikada bir gol daha buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi: Hugo Rodallega'nın kısa pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz şık vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ancak bu pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

ANTALYASPOR: 1 - 1 :TRABZONSPOR

90+5. dakika: Ve maç sona erdi.

90+2. dakika: Burak Yılmaz, Salih Dursun'a yaptığı sert faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

90+1. dakika: Ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Ogenyi Onazi kaleye şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

90. dakika: Maçın sonuna en az 5 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

89. dakika: Trabzonspor üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. Hugo Rodallega çıkıyor ve yerini Caleb Ekuban'a bırakıyor.

88. dakika: Sağ kanattan Jose Sosa'nın yaptığı ortaya hareketlenen Burak Yılmaz kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleyi bulmuyor ve dışarı çıkıyor.

85. dakika: Hugo Rodallega'nın kısa pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz şık vuruşuyla topu ağlarla buluşturuyor ancak bu pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor.

80. dakika: Maicon Marques'in uzun topuyla buluşan Souleymane Doukara ceza sahası içinden kaleye şutunu çekiyor ancak bu topu Onur Kıvrak iki hamlede kontrol ediyor.

78. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Maicon Marques ceza sahası içine ortasını yapıyor. Takım arkadaşından seken topa hareketlenen savunma oyuncusu faul ile duruduluyor.

77. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Zeki Yıldırım bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

75. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Abdülkadir Ömür ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu araya giren savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzakalştırıyor.

74. dakika: Trabzonspor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Yusuf Yazıcı çıkıyor ve yerini Abdülkadir Ömür'e bırakıyor.

73. dakika: Ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Souleymane Doukara kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

71. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Yekta Kurtuluş ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Salih Dursun kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

69. dakika: Kısa pasla topla buluşan Doğukan Sinik kaleyi cepheden gören noktadan kaleye şutunu çekiyor. Kaleci Onur Kıvrak son anda yaptığı müdahale ile topu kornere gönderiyor.

67. dakika: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Burak Yılmaz ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ceza sahası içinde bu topa hareketlenen Hugo Rodallega vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

65. dakika: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Yusuf Yazıcı ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top diğer kanattan taça çıkıyor.

62. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Jose Sosa ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte takım arkadaşı bu topu arka direğe aşırtıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

60. dakika: Antalyaspor ilk oyuncuğunu yapıyor. Hakan Özmert çıkıyor ve yerini Zeki Yıldırım'a bırakıyor.

58. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan Özmert ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte bu topu Maicon Marques arka direğe aşırtıyor. Arka direkte Souleymane Doukara gelişine şutunu çekiyor. Bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

56. dakika: Sağ kanatta topla buluşan Nazim Sangare ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top araya giren savunma oyuncuları tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor.

54. dakika: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Zeki Yavru ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen önünde bu topa hareketlenen Hugo Rodallega rövaşata vuruşunu kaleye gönderiyor ancak bu top kalenin hemen yanından dışarı çıkıyor.

52. dakika: Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Maicon Marques ceza sahası içinden kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Onur Kıvrak'ın kontrolünde kalıyor.

50. dakika: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Hakan Özmert ceza sahası içine ortasın yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Diego Angelo kafa vuruşunu yapıyor. Bu top altıpas içinde sekip dışarı çıkıyor.

48. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan Özmert ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte yaşanılan karambol sonrasında top diğer kanattan kornere gönderiliyor.

46. dakika: Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. Konuk ekip Trabzonspor'lu oyuncuların vuruşuyla ikinci yarı başlıyor.

45. dakika: Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı karşılıklı bulunan gollerle 1-1'lik beraberlikle sona eriyor.

40. dakika: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Jose Sosa ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak araya giren savunma oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

38. dakika: Olcay Şahan'ın pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Ruud Boffin'in kontrolünde kalıyor.

36. dakika: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Yekta Kurtuluş yerden ceza sahası içine pasını gönderiyor ancak bu topu araya giren savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

34. dakika: Kaleyi uzak noktadan gören noktadan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Diego Angelo bu duran topu paslaşarak kullanıyor ancak bu top takım arkadaşının arkasında kalıyor ve dışarı çıkıyor.

32. dakika: Penaltı atışı için topun başına geçen Burak Yılmaz kalenin soluna şutunu gönderiyor. Kaleci Ruud Boffin köşeyi doğru tahmin ediyor ancak bu top ağlarla buluşuyor. Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-1'lik beraberliği yakalıyor.

29. dakika: GOOOLL!! Penaltı atışı için topun başına geçen Burak Yılmaz kalenin soluna şutunu gönderiyor. Kaleci Ruud Boffin köşeyi doğru tahmin ediyor ancak bu top ağlarla buluşuyor. Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-1'lik beraberliği yakalıyor.

28. dakika: Aly Cissokho, Burak Yılmaz'ı ceza sahası içinde formasından çekerek yerde bırakıyor ve penaltıya sebebiyet veriyor.

27. dakika: Diego Angelo'nun yaptığı pas hatası sonrasında topla buluşan Hugo Rodallega ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor. Bu top uzak kale direğine çarpıp dışarı çıkıyor.

24. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Jose Sosa ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

22. dakika: Jose Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere gidiyor.

20. dakika: Orta alandan atılan pasa hareketlenen Souleymane Doukara ofsaytta kalıyor.

18. dakika: Ogenyi Onazi'nin gönderdiği uzun topa hareketlenen Burak Yılmaz ofsaytta kalıyor.

16. dakika: GOOOLL!! Yekta Kurtuluş kısa pasını Souleymane Doukara'ya gönderiyor. Topla buluşan Souleymane Doukara topu sağına çekiyor ve yerden sert vuruşunu kaleye gönderiyor. Bu top uzak direğe de çarpıp ağlarla buluşuyor. Antalyaspor, Souleymane Doukara'nın golüyle 1-0 öne geçiyor.

13. dakika: Sağ kanatta topla ilerleyen Nazim Sangare ceza sahası içine girip aşırtma vuruş yapıyor ancak bu top kaleci Onur Kıvrak'ın kontrolünde kalıyor.

10. dakika: Sol kanattan atılan uzun topa hareketlenen Burak Yılmaz ofsaytta kalıyor.

8. dakika: Sol kanatta uzun topla buluşan Maicon Marques topu ceza sahası içine kadar taşıyıp kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

5. dakika: Orta alandan aldığı kısa pasla topla buluşan Maicon Marques topu sağına çekip kaleye şutunu çekiyor ancak bu top Onur Kıvrak'ın kontrolünde kalıyor.

2. dakika: Savunma oyuncularından seken topla buluşan Yekta Kurtuluş ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Onur Kıvrak'ın kontrolünde kalıyor.

1. dakika: Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maç Ev sahibi Antalyaspor'lu oyuncuların vuruşuyla başlanıyor.