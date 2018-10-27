Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI

Üst üste aldığı Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetleri ile çıkışa geçen Trabzonspor sahasında Erzurumspor ile berabere kalıp puan kaybetmişti. Bordo mavililer Antalya dplasmanında üç puan arıyor.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Erdinç Sezertam ve Samet Çiçek ise yardımcılıklarını yapacak.

ANTALYASPOR 1 -1 TRABZONSPOR

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Antalyaspor: Boffin, Nazım, Salih, Diego, Cissokho, Chico, Yekta, Hakan, Maicon, Doğukan, Doukara.

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Olcay, Rodallega, Burak

Son maçında Alanyaspor deplasmanından tek gollü galibiyetle ayrılan Antalyaspor, bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bülent Kormaz'ın öğrencileri Trabzonspor karşısında galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Geçen hafta Trabzon'da oynadığı BŞB Erzurumspor karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, iki haftalık galibiyet serisini üçe çıkarma fırsatını kaçırmıştı. Ünal Karaman'ın öğrencileri Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak yeni bir seri başlatmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Kamil Ahmet Çörekçi ve Mustafa Akbaş karşılaşmada görev alamayacak. Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Celustka ve Charles, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.