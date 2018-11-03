Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43'üncü dakikada Diego Angelo ve 83'üncü dakikada penaltıdan Doukara atarken, Kasımpaşa'nın mücadeledeki tek golü 20'nci dakikada Veysel Sarı'dan geldi.
Mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da tribünden takip etti.
Öte yandan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız da mücadeleyi tribünden takip edenler arasındaydı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı devirdi! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER