Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı devirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43'üncü dakikada Diego Angelo ve 83'üncü dakikada penaltıdan Doukara atarken, Kasımpaşa'nın mücadeledeki tek golü 20'nci dakikada Veysel Sarı'dan geldi.

Mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da tribünden takip etti.

Öte yandan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız da mücadeleyi tribünden takip edenler arasındaydı.



