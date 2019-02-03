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Antalyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Antalyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kagawa, 81. dakikada oyuna dahil oldu; 3 dakikada 2 gol attı. Bu sonucun ardından siyah beyazlılar puanını da 33'e çıkardı. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 19:00 - Güncelleme: 03-02-2019 21:00

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 6-2'yle farklı bir galibiyet elde ederken, siyah beyazlıların yeni transferi Kagawa'nın ilk 2 şutu gol oldu. 

Antalya'da maç orta saha mücadelesi şeklinde başladı. İlk bölümde iki takım da etkili atak geliştiremedi. Ancak maç 30. dakikadan sonra hareketlendi. 

32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan Gönül, kaleci Boffin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım önce korner kararı verdi. Daha sonra VAR'a giden Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Ljajic'in vuruşunda, kaleci Boffin topu çelmeyi başarırken, dönen topu tamamlayan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Bülent Yıldırım, Güven Yalçın'ın penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle golü geçersiz sayarak, atışın tekrarlanmasını istedi. 35. dakikada Beşiktaş, karşılaşmada 1-0 öne geçti. Tekrar kullanılan penaltıda topun başına geçen Ljajic, topu ağlara gönderdi.

Golden sonra Beşiktaş iyice hareketlendi ve boş bulduğu alanları çok iyi değerlendirmeye başladı. 39. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Adriano'nun yerden pasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dorukhan Toköz, düzgün bir vuruşla topu Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu. genç yıldız böyle son 3 maçtaki 3. golüne imza attı. 

43. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu sol çaprazdan tamamlayan Atiba, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi. 

İkinci yarıda da Antalyaspor çok hızlı başladı. 50. dakikada Doukara nefis bir golle farkı ikiye indirdi.

Bu dakikadan sonra Antalyaspor inanılmaz bir baskı kurdu ve önemli pozisyonlar yakaladı. Ancak golü bulan Beşiktaş oldu. 67. dakikada hızlı bir şekilde atağa çıkan siyah beyazlılar, rakip defansı 4'e 1 yakaladı. Güven'in verdiği pasta Salih ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderince skor 4-1 oldu. 

81. dakikada oyuna giren siyah beyazlıların yeni transferi Kagawa topla ilk buluşmasında ceza sahası dışından nefis vurdu ve fark 4'e çıktı. Japon yıldız, böylece Türkiye kariyerine golle başlamış oldu.

Kagawa 1 dakika sonra da bu kez frikikten attı ve 2. şutunda 2. golüne imza atmış oldu. Son dakikada Antalyaspor, Chico ile bir gol buldu ve skor 6-2 oldu. 

Karşılaşmayı da 6-2 kazanan Beşiktaş, bu sezon ki en farklı galibiyetini elde etti. Siyah beyazlılar puanını da 33'e çıkardı. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. 

ANTALYASPOR: 2 - 6 :BEŞİKTAŞ

STAT: Antalya
HAKEM: Bülent Yıldırım

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Şubat 2019 21:28 MAÇI CANLI OLARAK İZLEYEN BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK BELİRTMEK İSTERİM Kİ BU SKOR ALDATICI BİR SKORDUR.ŞENOL GÜNEŞİ OYALAYAN BİR SKORDUR.YÖNETİMİ OYALAYAN SKORDUR.ANTALYA KALECİSİ SAĞ OLSUN.BU TAKIMDAN BİR B.....K OLMAZ.BU ŞENOLUN EMEKLİ OLMASI LAZIM.BU YÖNETİMİN DE ACİLEN GİTMESİ LAZIM.HAFTAYA GÖRÜN BU TAKIM YİNE ECEL TERLERİ DÖKECEK.TAKIM 3-0 ÖNDE NE YAPACAKLARINI BİLEMEYEN DAN DUN TOP OYNAYAN BİR BEŞİKTAŞ.ANTALYAYA YAZIK OLDU.

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