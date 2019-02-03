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Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Son 4 maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan Akdeniz ekibinin 28 puanı bulunuyor. Son 5 maçında 1 kez kazanabilen ve zirve yarışına tutunmak isteyen Kartal ise 30 puanla 6. sırada yer alıyor.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 19:00 - Güncelleme: 03-02-2019 19:00

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı

ağırlıyor.Akdeniz ekibi, 4 haftalık galibiyet özlemini dindirmek isterken Siyah-Beyazlılar ise son dönemde yaşanan üst üste puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

ANTALYASPOR: 1 - 3 :BEŞİKTAŞ

STAT: Antalya
HAKEM: Bülent Yıldırım

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

İKİ TAKIM ARASINDA 43. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 45 lig karşılaşmasının 31'ini Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 96 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 38 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.

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