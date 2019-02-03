Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı
ağırlıyor.Akdeniz ekibi, 4 haftalık galibiyet özlemini dindirmek isterken Siyah-Beyazlılar ise son dönemde yaşanan üst üste puan kayıplarını telafi etmek istiyor.
ANTALYASPOR: 1 - 3 :BEŞİKTAŞ
STAT: Antalya
HAKEM: Bülent Yıldırım
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
İKİ TAKIM ARASINDA 43. RANDEVU
Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 45 lig karşılaşmasının 31'ini Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.
Siyah-beyazlıların attığı 96 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 38 gol kaydetti.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.
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