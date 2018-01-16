Antalya'nın Noel Babası yüz binlerce turist ağırladı

Antalya Türkiye'nin en büyük turistik yerlerinden biri. Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni 2017 yılında toplam 474 bin 239 kişi ziyaret etti. Müze ve antik kent ziyaretlerinden 6 milyon 959 bin 644 lira gelir elde edildi.



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Demre'de özellikle Ortodoks dünyası için kutsal sayılan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni, 2017 yılında 287 bin 239 kişi ziyaret etti. Ziyaretler karşılığında 4 milyon 124 bin 68 lira gelir sağlandı. 2106 yılında müze 153 bin 459 kişi tarafından ziyaret edilirken karşılığında 1 milyon 850 bin 723 lira gelir elde edildi. 4'üncü yüzyıldan kalan ve Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret edenlerin çoğunluğunu Ruslar oluşturdu. Twitter

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Demre'deki diğer bir ören yeri olan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olarak kabul edilen Myra Antik Kenti'ni ise geçen yıl 187 bin kişi ziyaret etti. Bunun karşılığında 2 milyon 835 bin 576 lira gelir elde edildi. Myra Antik Kenti'ni 2016 yılında 109 bin 220 kişi ziyaret ederken, 1 milyon 532 bin 8 lira gelir sağlandı.

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