Antalya'nın Noel Babası yüz binlerce turist ağırladı

Antalya'nın Noel Babası yüz binlerce turist ağırladı

Antalya Türkiye'nin en büyük turistik yerlerinden biri. Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni 2017 yılında toplam 474 bin 239 kişi ziyaret etti. Müze ve antik kent ziyaretlerinden 6 milyon 959 bin 644 lira gelir elde edildi.

17
Antalya'nın Noel Babası yüz binlerce turist ağırladı

Demre'de özellikle Ortodoks dünyası için kutsal sayılan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni, 2017 yılında 287 bin 239 kişi ziyaret etti. Ziyaretler karşılığında 4 milyon 124 bin 68 lira gelir sağlandı. 2106 yılında müze 153 bin 459 kişi tarafından ziyaret edilirken karşılığında 1 milyon 850 bin 723 lira gelir elde edildi. 4'üncü yüzyıldan kalan ve Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret edenlerin çoğunluğunu Ruslar oluşturdu.

27
Antalya'nın Noel Babası yüz binlerce turist ağırladı

Demre'deki diğer bir ören yeri olan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olarak kabul edilen Myra Antik Kenti'ni ise geçen yıl 187 bin kişi ziyaret etti. Bunun karşılığında 2 milyon 835 bin 576 lira gelir elde edildi. Myra Antik Kenti'ni 2016 yılında 109 bin 220 kişi ziyaret ederken, 1 milyon 532 bin 8 lira gelir sağlandı.

37
Antalya'nın Noel Babası yüz binlerce turist ağırladı

Turist rehberi Seyfettin Murat da Noel Baba Müzesi'nin Türk turizmi için çok önemli bir yapı olduğunu kaydetti. Müzenin restore edilip daha etkin tanıtım yapılması halinde Türk turizmine çok büyük katkı yapacağına değinen Seyfettin Murat, "Buraya gelen turist sayısının kat kat artacağına inanıyorum" dedi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat