Antalya'daki vahşetin detayları ortaya çıktı

Manavgat Sorgun Mahallesi Avni Akın Caddesinde halı saha karşısında bulunan müstakil tripleks evde tek başına yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Karin Ellen Hitzel isimli Alman vatandaşı kadın, 8 Temmuz tarihinde evinin bahçesinde üzeri kurumuş otlarla kapalı ve ölü halde bulundu.

Alman kadının cesedini bularak polise haber veren kadının eski erkek arkadaşı Hasan V. olaydan sonra gözlem altına alınırken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayete kurban gittiği belirlenen Alman kadının katilinin bulunabilmesi için hummalı bir çalışma başlattı.

POLİS KILI KIRK YARDI



Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işe Alman kadının oturduğu evin bitişiğindeki evde kalan ve Side’de bulunan bir kuyumcunun çalışanlarının ifadesine başvurarak başladı. Kuyumcu çalışanlarının lojman olarak kullanılan tripleks evde kuyumcu çalışanlarının yanı sıra kuyumcunun inşaatında mermer işi yapan ustaların da kaldığı, bu ustalardan Ş.A.'nın olay gecesi çocuğunun hastalandığını belirterek çalıştığı yerden para alıp Hatay’a gittiği belirlendi. Ş.A. olayın hemen ardından bilet olmamasına rağmen Adana otobüsüne binerek Hatay’a gitmesi ekiplerin dikkatini çekerken, odasında yapılan aramada Alman kadının üzerine örtülen otlara odada da rastlanması ekiplerin şüphelerinin Ş.A.'ya yönelmesine neden oldu.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ş.A.’nın Hatay’a gitmek için gösterdiği bahanenin de yalan olduğunu belirleyince düğmeye bastı. Ş.A. Hatay’dan Antalya’ya dönerek saklandığı Varsak’taki evde yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Antalya’dan Manavgat’a getirilen cinayet zanlısı Ş.A.'nın suçunu itiraf ettiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da ikamet eden ve mermer işiyle uğraşan Ş.A, ustası S.Y.’nin teklifi üzerine bir kuyumcuda tadilat işi için Mayıs ayı sonunda Side’ye geldi. Ş.A., tadilat sürecinde kuyumcuya ait Sorgun Mahallesi'ndeki tripleks evde kuyumcu çalışanlarıyla birlikte kalmaya başladı. Bu süreçte bitişik evde oturan Karin Ellen Hitzel isimli Alman kadınla tanışan şahıs sohbet etmeye başladı.

İddiaya göre olay günü saat 18.00 sıralarında işini tamamlayan Ş.A. kaldıkları lojmanın karşısındaki marketten bira alarak lojmanın balkonunda içtikten sonra evinin önünde oturan Alman kadına bira içme tekliğinde bulundu. Alman kadının teklifi kabul etmesinin ardından marketten yeniden bira alarak kadının yanına giden Ş.A. kadınla birlikte bira içmeye başladı. Bu sırada ayağa kalkan Ş.A. Alman kadına arkasından sarılmak isteyince kadının tepkisiyle karşılaştı. Yeniden sarılmak isteyince aralarında yaşanan itişme sonucunda Alman kadın yere düştü. Alman kadının polisi arayacağını söylemesi üzerine telaşa kapılan Ş.A. Hıtzel'in boğazını uzun süre sıktı. Kadının öldüğünü tahmin ederek bırakıp giderken geriye döndüğünde Hıtzel'i yerde oturur vaziyette gören Ş.A. kadının başına taşla defalarca vurup öldüğünden emin oldu. Daha sonra bahçedeki kurumuş otları toplayıp üzerine örttükten sonra memleketi olan Hatay’a gitti. Ş.A., Hatay’dan dönerek Antalya’da saklandığı evde yakalandı.



Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sırasında Ş.A.'nın kısa süre önce 1 adet sarı İngiliz lirası ve 1 adet yüzüğü kuyumcuya sattığı belirlenirken, Alman kadının yakınlarına evine hırsız girdiğini ve yüzüğünü çaldığını söylediği belirtildi. Ş.A.'nın hırsızlık konusundaki suçlamaları ise kabul etmediği bildirildi.