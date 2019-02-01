Antalya’daki fırtına portakal fiyatlarını da vurdu

ANTALYA'da geçen hafta yaşanan hortum felaketi sonrasında zarar gören portakal bahçelerinde ürünler kullanılamaz hale geldi. Ürün sıkıntısı çekileceğini belirten Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, portakal fiyatının doğal olaraka artacağını söyledi.
Geçen hafta Antalya'da yaşanan hortum felaketi sonrasında birçok ev, iş yeri, tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar gördü. Hortumun etkisiyle ağaçlardan yere savrulan portakallar üreticiyi zarara uğrattı.
Portakal üreticisinin fırtınadan etkilendiğini, dalında tüketilecek ürünlerin yere düştüğünü anlatan Nevzat Akçan, “Bu ürünler sıkma fabrikalarına gidecek. 15-20 gün sonra portakal bulmamız çok zorlaşacak. Portakal şu an 80 kuruşla 1 lira 20 kuruş arasında. Önümüzdeki günlerde 2-3 liraya kadar yükselecek" dedi.
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