Antalya’daki fırtına portakal fiyatlarını da vurdu

ANTALYA'da yaşanan hortum ve sel felaketi meyve fiyatlarını da vurdu. Birçok portakal bahçesinin zarar görmesi ile fiyatların yükselmesi gündeme geldi.

Antalya’daki fırtına portakal fiyatlarını da vurdu

ANTALYA'da geçen hafta yaşanan hortum felaketi sonrasında zarar gören portakal bahçelerinde ürünler kullanılamaz hale geldi. Ürün sıkıntısı çekileceğini belirten Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, portakal fiyatının doğal olaraka artacağını söyledi.

17
Antalya’daki fırtına portakal fiyatlarını da vurdu

Geçen hafta Antalya'da yaşanan hortum felaketi sonrasında birçok ev, iş yeri, tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar gördü. Hortumun etkisiyle ağaçlardan yere savrulan portakallar üreticiyi zarara uğrattı.

27
Antalya’daki fırtına portakal fiyatlarını da vurdu

Halde satışta olan narenciye ürünleri hakkında bilgi veren Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, şu an hal çıkış fiyatı 80 kuruşla 1 lira 20 kuruş arasında değişen portakalın, önümüzdeki günlerde ürün sıkıntısı yüzünden fiyatında artış beklendiğini belirtti.

37
Antalya’daki fırtına portakal fiyatlarını da vurdu

Portakal üreticisinin fırtınadan etkilendiğini, dalında tüketilecek ürünlerin yere düştüğünü anlatan Nevzat Akçan, “Bu ürünler sıkma fabrikalarına gidecek. 15-20 gün sonra portakal bulmamız çok zorlaşacak. Portakal şu an 80 kuruşla 1 lira 20 kuruş arasında. Önümüzdeki günlerde 2-3 liraya kadar yükselecek" dedi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro