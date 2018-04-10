Antalya'da Rusya'yı sarsan cinayet: 'Babaların babası' olacaktı!

Antalya'nın Kemer ilçesinde önceki akşam eve giderken kar maskeli kişilerin silahlı saldırısında öldürülen kişinin üzerindeki pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı.

Öldürülen kişinin Rusya'da 'Gia Kutaisi' olarak tanınan mafya lideri Gayoz Zviadadze Longinozovich olduğu öğrenilirken cinayetin Rostov'daki nüfus alanlarının paylaşımı ve yıl sonunda yapılacak 'babaların babası' oylaması öncesinde üstünlük kurma yarışı yüzünden işlendiği iddia ediliyor.