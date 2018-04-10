Antalya'da Rusya'yı sarsan cinayet: 'Babaların babası' olacaktı!

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde önceki akşam eve giderken kar maskeli kişilerin silahlı saldırısında öldürülen şahsın üzerindeki pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı. Öldürülen kişinin ünlü Rus mafya lideri Gayoz Zviadadze Longinozovich olduğu anlaşıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde önceki akşam eve giderken kar maskeli kişilerin silahlı saldırısında öldürülen kişinin üzerindeki pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı. Öldürülen kişinin Rusya'da 'Gia Kutaisi' olarak tanınan mafya lideri Gayoz Zviadadze Longinozovich olduğu öğrenilirken cinayetin Rostov'daki nüfus alanlarının paylaşımı ve yıl sonunda yapılacak 'babaların babası' oylaması öncesinde üstünlük kurma yarışı yüzünden işlendiği iddia ediliyor. Twitter

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Geçen pazar akşamı Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde Gaioz Giorkhelidze (Gayoz Zviadadze) ile oğlu olduğu ileri sürülen ve daha sonra çalışan olduğu belirlenen Giga Giorkhelidze (27), 2888 Sokak'taki eve birkaç metre uzaktayken, yanlarına yaklaşan beyaz bir otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. Saldırganlar iki kişinin üzerine tabanca ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Twitter

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Açılan ateş sonucu başından vurulan Gaioz Giorkhelidze (Gayoz Zviadadze) olay yerine hayatını kaybederken, Giga Giorkhelidze ise bacağından yaralandı. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da hasar meydana geldi. Twitter

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