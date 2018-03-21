Antalya'da Polis çift TOMA'yı gelin arabası yaptı

Antalya'da görevli polis memuru Ceren Ekinci, 10 ay önce silahından kaza ile çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanmasına neden olan meslektaşı Taha Yasin Gül ile evlendi.

Antalya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene, görev yaptıkları Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile gelen polis çift, meslektaşlarının kalkanları arasında tören alanına girdi.

Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıyarken, şahitliklerini ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak ile Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Arslan yaptı.

Türel, nikahtan önce yaptığı konuşmada, bugüne kadar çok nikah kıydığını belirterek, "Hiç TOMA ile gelen gelin damadın nikahını kıymamıştım." dedi ve polis çiftten 3 çocuk sözü aldı.

Nikahın kıyılmasının ardından konuşan Vali Karaloğlu, bir yıl içerisinde genç çiftin başından filmlere konu olabilecek olaylar geçtiğini belirterek, baharın başladığı nevruz günü çiftin nikah masasına oturduğunu söyledi.

Karaloğlu, "Ceren, sen çekeceğini çektin, bundan sonra artık Yasin'e çektirmen lazım." diye espri yaparken, hayatın sıkıntılı bir süreç olduğunu ancak son bir yıl içindeki dayanışmayla her türlü sıkıntıyı çözebileceklerini dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Uzunkaya ise gelin ve damadın aynı polis okulundan mezun olduktan sonra Antalya'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde aynı gün göreve başladıklarını ifade etti.

Ceren Ekinci'nin geçirdiği talihsiz kazanın ardından uzun tedavi süreci geçirdiğini dile getiren Celal Uzunkaya, tedavisinin ardından görevine başlayan Ekinci'nin 2 ay sonra da trafik kazasında ağır yaralandığını anlattı.

"GELİN ARACI TOMA OLDU"

Damat Taha Yasin Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Gül, "Daha önce hep TOMA ile göreve gidiyorduk. Şimdi ise TOMA gelin arabası oldu, evleniyoruz. Çok farklı bir duygu." diye konuştu. Gelin Ekinci ise Vali Karaloğlu ve İl Emniyet Müdürü Uzunkaya'ya teşekkür etti.

Geçen yıl mayıs ayında nişanlısının evine gelen Taha Yasin Gül, tabancasını kılıfından çıkarıp masanın üzerine koyduğu esnada silah kazayla ateş almış, yerden seken mermi Ceren Ekinci'nin çene boşluğundan girip yüzünden çıkmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Ekinci, daha sonra görevine dönmüştü.

Ceren Ekinci, 4 Ekim 2017'de de Dumlupınar Bulvarı yan yoldaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken, A.D. yönetimindeki 34 SA 8291 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.