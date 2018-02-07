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Antalya'da otopark kumpası polisler de işin içinde

Antalya'da otopark kumpası polisler de işin içinde

ANTALYA'da suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında polislerin de bulunduğu 8'i kamu görevlisi 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheli polislerin, otoparka çektirdikleri araç başına menfaat sağladığı öne sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 14:16 - Güncelleme: 07-02-2018 14:16

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Sabaha karşı yapılan operasyonda, aralarında polislerin de bulunduğu 8'i kamu görevlisi olmak özere 16 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade alma işlemi için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde çalışan bazı görevlilerin, otopark işletmecileri ile belirli bir menfaat çerçevesinde anlaştığı, yasak yere park eden araçları araç başına belirli bir menfaat karşılığında çektirdikleri, bazı araçların sahipleri araç çekilmeden olay yerine gelmesine rağmen teslim etmeyerek otoparka çekilmesini sağladıkları ortaya çıktı. Ayrıca trafiği engellemediği halde geç saatlerde ara sokaklardan araçların çektirildiği, bunun karşılığında araç başına otopark sahibinden menfaat sağladıkları, görevlilerin daha fazla menfaat için mümkün olduğunca fazla araç çektirdikleri belirtildi.

Operasyonda, otopark görevlileri tarafından kamu görevlilerine, çektirdikleri araçlar ve ödenen ücretlerle ilgili notların yer aldığı çeteleler ile 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 07 Şubat 2018 14:30 antalyanın otoparkları eğlence yerleri barları kısacası sıcak para dönen iş yerleri aynı sistem

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