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Antalya'da misafir ettikleri adamdan aile büyük şok!

Antalya'da misafir ettikleri adamdan aile büyük şok!

Antalya'da 4 çocuk annesi Emine Ö., kızı Sıla Ö'nün, Savaş G. tarafından kaçırıldığını iddia etti. Gözü yaşlı anne, "Ne olur kızımı bulsunlar. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 17:55 - Güncelleme: 02-02-2019 17:55

Antalya Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö., 28 Ocak Pazartesi sabahı ekmek almak için evden çıktı. Ancak geri dönmedi.

Anne Emine Ö.  kızını mahallede aramaya başladı. Bu sırada cep telefonuna, birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den (37) "Anneciğim, babacığım, ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz" yazılı mesaj geldi. Hemen mesajın gönderildiği cep telefon numarasını aradı ancak ulaşamadı.  Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

BİR HAFTADIR ORTADA YOK

Kızının bir haftadır kayıp olduğunu, tüm aramalarına rağmen izini bulamadıkarını anlatan anne Emine Özcan, "Eşim Yaşar Özcan'la perişan haldeyiz. Evimize misafir olan, ekmeğimizi yiyen biri okuma çağındaki kızımı evlenmek için kaçırmış. O daha çocuk. Ne evlenmesi? Devletimiz bize yardım etsin. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum" diyerek, gözyaşı döktü. İnşaat işçisi eşi Yaşar Özcan'ın sokak sokak dolaşarak, kızını aradığını anlatan 4 çocuk annesi Emine Özcan, Savaş G.'nin organ ticareti suçundan sabıkası olduğunu ve cezaevinden yeni çıktığını iddia etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2019 18:32 devlet yetkillileri nerdesiniz. okula çocuktamı yollamayacaz. nerdesiniz allah sizin başınıza daha beterini verir. derhal bu işlere çaree bulun. o adamı bulun ibreti alem için çocuğa tecavüzden yargılayın ve linç edin. yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

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