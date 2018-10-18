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Antalya'da mafya operasyonu: 22 gözaltı

Antalya'da mafya operasyonu: 22 gözaltı

Antalya'da çıkar amaçlı örgüt kurdukları belirlenen 22 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı 5 ilde yürütülen operasyonla zanlılarla birlikte 31 tabanca, balistik yelek, 7 av tüfeği, bu tüfeklere ati çok sayıda fişek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 22:59 - Güncelleme: 18-10-2018 22:59

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli yağma, dolandırıcılık, silah ticareti ve tefecilik yaptıkları' ileri sürülen şüphelilere yönelik 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaklaşık 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Antalya, Isparta, Hatay, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2'si ruhsatlı 31 tabanca, bu tabancalara ait 375 mermi, 1 kilo 335 gram esrar, balistik yelek, 7 av tüfeği, bu tüfeklere ati çok sayıda fişek, 2 kurusıkı tabanca, 3 muşta, 2 cob ve 4 bıçak ile çek, senet ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi.

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