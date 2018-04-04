Antalya'da lüks yatların üretildiği merkezde korkutan yangın

DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı. Saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yapımı devam eden tekne ve yatlar uzaklaştırılırken, kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alındı.

Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, imalat depolarındaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele verildi. Alevlere, helikopterle havadan da müdahale edildi. Antalya Limanı'na yakın bir noktada bulunan Serbest Bölge, dünyanın en önemli lüks yat üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Antalya'da yat imalat deposunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında üç işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi.