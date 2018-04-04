Antalya'da lüks yatların üretildiği merkezde korkutan yangın

Dünyanın en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge’de yangın çıktı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma yok. Maddi zarar var. Yangının henüz nedeni belli değil.

Antalya'da lüks yatların üretildiği merkezde korkutan yangın

DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı. Saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yapımı devam eden tekne ve yatlar uzaklaştırılırken, kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alındı.

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Antalya'da lüks yatların üretildiği merkezde korkutan yangın

Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, imalat depolarındaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele verildi. Alevlere, helikopterle havadan da müdahale edildi. Antalya Limanı'na yakın bir noktada bulunan Serbest Bölge, dünyanın en önemli lüks yat üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Antalya'da yat imalat deposunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında üç işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

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Antalya'da lüks yatların üretildiği merkezde korkutan yangın

YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI: Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. Genel Müdürü Zeki Gürses, yangının hemen sonrası alevlere müdahale çalışmalarının başladığını söyledi. Yangının bölge içindeki bir yat firmasının deposunda çıktığını aktaran Gürses, "Bakım onarımı yapılan bir teknede yangın çıktı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma yok. Maddi zarar var. Yangının henüz nedeni belli değil. İtfaiye müdahalesi sonrası çıkan raporda yangının nedeni belli olacak" diye konuştu.

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Antalya'da lüks yatların üretildiği merkezde korkutan yangın


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