Antalya'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelirken büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Depremin etkisiyle endişelenen çok sayıda vatandaş sokağa döküldü.

VATANDAŞLAR DEPREM SONRASI PANİKLE SOKAĞA ÇIKTI

Deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar korkuyla sokaklara döküldü. Uzmanlardan artçı depremler olup olmayacağı yönünde ise henüz bir uyarı gelmedi.