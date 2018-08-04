Antalya'da korku dolu anlar! Ağlayarak anlattı

Antalya'da yaşanan olayda Elmalı Sitesi içinde hizmet veren cep markete gelen şüpheli, işletmeci Şefika Çetinkaya'nın karnına tabanca dayayıp, kasadaki parayı vermesini istedi. Kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli, kasadaki yaklaşık 500 TL'yi gasp edip, olay yerinden koşarak kaçtı.

Olayın şokunu üzerinden atan Şefika Çetinkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Şefika Çetinkaya'nın verdiği eşkal bilgisi üzerine şüpheliyi aramaya başladı. Sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, işyerinde de parmak izi çalışması yaptı.

'ÇOK KORKTUM'

Çok korktuğunu belirten ve gözyaşı döken Şefika Çetinkaya'yı site sakinleri teselli etmeye çalıştı. Olayı anlatan Şefika Çetinkaya, "Bir anda elinde silahla markete girdi. Tabancayı karnıma dayayıp kasayı boşaltmamı söyledi. Çok korktum. Kasada yaklaşık 500 TL vardı. Hepsini alıp koşarak kaçtı" dedi.