Antalya'da 'komando' destekli uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta örgütlü olarak uyuşturucu ile uyarıcı imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Akseki Jandarma Komando Taburundan komandoların da destek verdiği operasyonda, narkotik köpeklerle yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.