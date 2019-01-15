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Antalya'da kediye insanlık dışı muamele! Naylon yakıp damlattılar

Antalya'da kediye insanlık dışı muamele! Naylon yakıp damlattılar

ANTALYA'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce mezarlıkta kedinin gözlerine ve ağzına yakılan naylon damlatıldı. Ağır yaralanan kedi tedaviye alındı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 14:30 - Güncelleme: 15-01-2019 14:30

Kent merkezindeki Andızlı Mezarlığı'nda gezinen kedinin bakımını, çevre esnafı üstlendi. Esnaf, iki gündür kediyi göremeyince mezarlıkta hayvanı aramaya çıktı. Esnaf kısa süreli aramanın ardından kediyi, gözleri, ağzı ve vücudunun çeşitli yerleri yakılmış halde buldu. Kedi için esnaf Büyükşehir Belediyesine haber verdi. Gelen ekipler tarafından hayvan ambulansıyla barınağa götürülen kedide ağır derece yanık tespit edildi. Burada tedaviye alınan kedi için hayvanseverler de harekete geçti.

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin durumunun ağır olduğunu belirterek, enfeksiyon kapmaması için özel kliniğe götürmek üzere barınağa başvurduklarını söyledi. Arife Yanık, kediyi, iyileşmesinin ardından sahiplendirmeye çalışacaklarını anlattı, hayvana bu işkenceyi yapanların yakalanması için çağrıda bulundu. Arife Yanık, "Naylon yakılıp ondan sonra kedinin gözleri ve ağzı başta olmak üzer vücuduna damlatılmış. Tam anlamıyla işkence yapılmış" dedi.

Mezarlıklardaki güvenliğinin artırılmasını isteyen Arife Yanık, "Mezarlıklarda güvenlik kameraları bulundurulsa kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Belediyemizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2019 14:45 Benim için bu kediyle yapılan ile insana yapılan arasında bir fark yok. Bunu yapanlar ölümü haketmiştir. Hayvanlara merhameti olmayanın insanlara da merhameti olmaz, merhametsiz insan da gereksiz insandır. Derhal gen havuzundan çıkarılmalıdır.

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