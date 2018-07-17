Antalya'da kabusu yaşadı! Kadın turist başına gelene inanamadı

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde biri İngiliz diğeri Fransız 2 turist kadının banka kartları ATM'de işlem yaptıktan sonra çalındı. İngiliz kadın turist başına gelenler karşısında şok oldu ve çok korktu.

Antalya'da kabusu yaşadı! Kadın turist başına gelene inanamadı

Edinilen bilgiye göre, pazartesi pazarı çevresindeki 2 ayrı ATM'de işlem yapan İngiliz kadın turist Jade Cunningham işlemini tamamlayıp kartını aldığı sırada yanına gelen bir kişi kredi kartını çalarak kaçtı. İngiliz kadın turist kredi kartının çalındığını belirterek polise başvurdu. Olay yerine gelen polis İngiliz kadın Cunningham’dan olay hakkında bilgi aldı.

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Antalya'da kabusu yaşadı! Kadın turist başına gelene inanamadı

''NEYE UĞRADIĞIMI ANLAYAMADIM'': Jade Cunningham, "Eşimin kartıyla işlem yapıp kartı cihazdan aldığım sırada yanımıza yaklaşan bir kişi aniden elimdeki kartı kapıp kaçtı. Neye uğradığımı anlayamadım" şeklinde konuştu. Öte yandan, yine aynı bölgede ismi öğrenilemeyen Fransız kadın turistin de kredi kartı aynı şekilde çalındı. Fransız kadın da polise şikayetçi oldu.

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Antalya'da kabusu yaşadı! Kadın turist başına gelene inanamadı

Emniyet güçleri ise turistlerin banka kartlarını çalan şahısların bulunması için çalışma başlatırken, ATM cihazlarının kameralarının izlenmesiyle şahsın belirlenebileceği bildirildi.

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Antalya'da kabusu yaşadı! Kadın turist başına gelene inanamadı

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