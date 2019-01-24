Antalya'da hortum felaketi! Yollar kapandı ağaçlar devrildi ölü ve yaralılar var

ANTALYA 'yı fırtına vurdu. Antalya'nın Kumluca İlçesinde fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşındaki Berivan hayatını kaybetti, bir kişi kayıp, 11 kişi ise yaralandı. Fırtınada onlarca dükkan yıkıldı, araçlar zarar gördü yollar kapandı.

ANTALYA 'yı fırtına vurdu. Antalya'nın Kumluca İlçesinde fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşındaki Berivan hayatını kaybetti, bir kişi kayıp, 11 kişi ise yaralandı. Fırtınada onlarca dükkan yıkıldı, araçlar zarar gördü yollar kapandı.. Fırtınada yollar kapandı, ağaçlar devrildi, araçlar tepetaklak oldu. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven acı olayla ilgili "Portakal topladığı bir sürede, bir anda hortum geliyor, yabancı cisim başına çarpıyor ve hayatını kaybediyor" diye konuştu. Twitter

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Öğlen saat 13.00 sıralarında Finike-Kumluca karayolunda başlayan hortum, portakal bahçelerine ve seyir halindeki araçlara zarar verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi binası ile parkta bulunan 30 araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hortum sırasında seralarda çalışırken yaralanan 5 kişi Finike Devlet Hastanesinde, 6 kişi ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Twitter

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O esnada olay yerinden geçen Finike Belediye Başkanı Kaaan Osman Sarıoğlu da vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Sarıoğlu, ilçe genelinde incelemelerin sürdüğünü ifade etti. Kumluca'da etkili olan fırtına Karatepe Stadı'nın demirlerinin yıkılmasına neden oldu. Twitter

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