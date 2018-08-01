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Antalya'da hastane önünde yürek yakan görüntü!

Antalya'da hastane önünde yürek yakan görüntü!

ANTALYA 'dan gelen bir kare herkesin yüreğini yaktı. Antalya’da kanser hastası 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımdaki 50 günlük yaşam savaşını kaybetti. Oğlunun ölümünü kabullenemeyen anne Seher Çetin ise, çocuğunun cenazesiyle hastane koridorlarında dolaştı. Genç anne yakınlarının tüm isteğine rağmen çocuğunun cenazesini vermedi. Kimseye aldırmadan hastane önüne oturup çocuğunun cansız bedenini seven Seher Çetin, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 11:58 - Güncelleme: 01-08-2018 11:58

Antalya’da kanser hastası 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımdaki 50 günlük yaşam savaşını kaybetti. Yıkılan acılı anne, kucağına aldığı çocuğunun cenazesini uzun süre bırakmadı.

Isparta’da yaşayan duvar kağıdı ustası Hüsamettin Çetin (34) ve ev hanımı Seher Çetin’in (25) 2 yaşındaki çocukları Muhammet Selim’e, bir süre önce kan kanseri teşhisi konuldu. Enfeksiyon nedeniyle durumu ağırlaşan Muhammet Selim Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 50 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yoğun bakımda tutulan minik çocuk, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çetin, ailesi çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

OĞLUNUN CENAZESİYLE GEZDİ: Oğlunun ölümünü kabullenemeyen anne Seher Çetin ise, çocuğunun cenazesiyle hastane koridorlarında dolaştı. Genç anne yakınlarının tüm isteğine rağmen çocuğunun cenazesini vermedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI: Kimseye aldırmadan hastane önüne oturup çocuğunun cansız bedenini seven Seher Çetin, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Hastane görevlileri ve yakınlarının telkinleriyle acılı annenin kucağından alınan çocuk, ardından morga indirildi.

ANNE BİR SAAT GEZDİRDİ: Arkadaşının çocuğunun 50 gündür hastanede yattığını belirten Uysal Demir "Bugün sabah saatlerinde çocuk vefat etti. Ardından anne çocuğu kucağında gezdirmeye başladı. Hastanenin içinde ve dışarıda gezdirdi. Anne hastanenin önüne çıktı. Bir saat kucağında çocuğunu gezdirerek, ninniler söyledi. Kendisini zor ikna ettik" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • çok acı 01 Ağustos 2018 13:09 Allah yardımcısı olsun.. cennette buluşurlar inşallah.. ölen sabi evlat cennet kapısıdır anne baba için.. ama çok zor bir durum... Rabbimizin takdiri veren o alan o.. Allah sabırlar versin yeni sağlıklı çocuklar versin inşallah

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