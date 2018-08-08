Antalya'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Örgüt üyesi oldukları değerlendirilen, biri kayıt dışı olarak faaliyet gösteren toplam 3 etüt merkezi ve aralarında etüt merkezlerinin sahipleri ve çalışanlarının bulunduğu 11 adrese yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde ise 5 gaybubet evine yapılan baskında, aile görüntüsü vererek kamufle olan 5 zanlı yakalandı. Firari 2 zanlıyı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 16 zanlının emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.