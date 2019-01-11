Antalya'da ev sahibinw korkunç tuzak! Uyandığımda çıplaktım

ANTALYA 'da 66 yaşındaki ev sahibinin, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj ve tehdit ederek 150 bin lirasını alan kadın, gözaltına alındı.

Antalya'da ev sahibinw korkunç tuzak! Uyandığımda çıplaktım

ANTALYA 'da 66 yaşındaki ev sahibinin, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj ve tehdit ederek 150 bin lirasını alan kadın, gözaltına alındı. 66 yaşındaki C.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne gelerek gasp ve şantaja maruz kaldığını söyledi. Çeşitli tarihlerde şüphelilere 150 bin TL ile otomobilini verdiğini söyleyen C.Ç., son olarak dairesinin istenmesi üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

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Antalya'da ev sahibinw korkunç tuzak! Uyandığımda çıplaktım

FOTOĞRAFLARI AİLESİNE GÖNDERMEKLE TEHDİT ETTİ: C.Ç., Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde bulunan dairesindeki kadın kiracısı D.S.'nin, kira borcunu ödemek için evine çağırdığını, alkol aldıklarını ve kendisinin uyuduğunu söyledi.

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Antalya'da ev sahibinw korkunç tuzak! Uyandığımda çıplaktım

Uyandığında üzerinde sadece iç çamaşırı bulunduğunu ve tanımadığı kişiler tarafından darbedildiğini belirten C.Ç., cebindeki 500 lirasının zorla alındığını ve fotoğraflarının çekildiğini söyledi. C.Ç., fotoğrafların ailesine gönderileceği ve sosyal medyada paylaşacağı yönünde tehdit edilmesi üzerine, şüphelilere çeşitli tarihlerde 150 bin lira verdiğini ileri sürdü

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Antalya'da ev sahibinw korkunç tuzak! Uyandığımda çıplaktım

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ: Olaya ilişkin araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden D.S.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri C.Ç.'yi tehdit ettiği ve şantajda bulunduğu öne sürülen Ö.Ş.S., B.H.Ç. ve kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.Emniyette ifadesi alınan D.S,. adliyeye sevk edildi.

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