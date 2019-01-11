Antalya'da ev sahibine korkunç tuzak! Uyandığımda çıplaktım

ANTALYA 'da 66 yaşındaki ev sahibinin, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj ve tehdit ederek 150 bin lirasını alan kadın, gözaltına alındı. 66 yaşındaki C.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne gelerek gasp ve şantaja maruz kaldığını söyledi. Çeşitli tarihlerde şüphelilere 150 bin TL ile otomobilini verdiğini söyleyen C.Ç., son olarak dairesinin istenmesi üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

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