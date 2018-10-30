Antalya'da eğitim uçağı düştü!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve yardımcısı yaşamını yitirdi.

Antalya'da eğitim uçağı düştü!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve yardımcısı yaşamını yitirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağının düştüğünü bildirdi.

19
Antalya'da eğitim uçağı düştü!

İlk tespitlere göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısının hayatını kaybettiğini aktaran Karaloğlu, "Allah'tan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın tavanına temas eden uçak olduğu söyleniyor." dedi.

29
Antalya'da eğitim uçağı düştü!

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada da Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde saat 14.53'te kalkış yapan ve bir saatlik kalkış izni olan, Uçak Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait Cessna tipi TC-kim kuyruk tescilli uçağın saat 15.30 sularında düştüğü bildirildi.

39
Antalya'da eğitim uçağı düştü!

Kazada, olay mahallinde gerekli emniyet tedbirlerinin Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince alındığı kaydedildi.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro