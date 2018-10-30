Antalya'da eğitim uçağı düştü!

İlk tespitlere göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısının hayatını kaybettiğini aktaran Karaloğlu, "Allah'tan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın tavanına temas eden uçak olduğu söyleniyor." dedi.

