Antalya'da çok büyük yangın! Korku dolu anlar...

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikanın bahçesinde stoklanmış köpükler tutuştu. Yangından yükselen duman ve alevler çevredekileri korkuttu.

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Organize sanayı 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikanın bahçesinde stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler çevredekileri korkuttu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Twitter

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Organize sanayı 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait fabrikanın bahçesinde stoklanmış köpüklerin de tutuşması sonucu yükselen duman ve alevler paniğe neden oldu. Twitter

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Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, fabrikaya ait diğer binaya da sıçradı. Alevlerin sıçradığı binadaki LPG tanklarının bulunduğu alanda patlama sesleri duyuldu.

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