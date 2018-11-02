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Antalya'da bir dava rekor sürede sonuçlandı

Antalya'da bir dava rekor sürede sonuçlandı

ANTALYA'da bir dava, suç duyurusunun ardından, iddianame ve mahkeme süreci dahil 15 günde sonuçlandı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 14:43 - Güncelleme: 02-11-2018 14:43

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, mahkeme sürelerinin kısalacağı yönündeki açıklamalarının ardından Antalya'da bir davada rekor denilebilecek sürede sonuca gidildi.

Devlet dairesinde memur olarak çalışan Mustafa Alkan, geçen 17 Ekim'de savcılığa yaptığı suç duyurusunda, “Amatör balıkçılık yapmaktayım. Denize açılabilmem için gemi adamlığı ruhsatına ihtiyacım vardı. Kasapta tanıştığım sanık Ulaştırma Bakanlığı'nda çalıştığını, kızının da Yargıtay'da hakim olduğunu belirterek ihtiyacım olan belgeleri alabileceğini söyledi. Ben de hataya düşerek sanığa kimlik fotokopisi, fotoğraf ve 450 TL verdim. Sonradan dolandırıldığımı anladım" ifadelerine yer verdi.

Kısa sürede gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan sanık Ali Keleş ise iddiaları kabul etmediğini belirtti. Keleş, üzerinde bulunan şikayetçinin kimlik fotokopisi ve fotoğraflarını ise nasıl aldığını hatırlamadığını söyledi. Mahkeme sanığı tutukladı.

Birkaç gün içerisinde hazırlanan iddianameyi Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Yine birkaç günde duruşma günü veren mahkeme, 1 Kasım tarihinde sanığı yargılamaya başladı. Şikayetçi ve sanık savcılıktaki savunmalarını tekrar ederken, mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, daha önce de dolandırıcılıktan kaydı bulunan Ali Keleş'i 'nitelikli dolandırıcılık' 4 yıl 2 ay hapis ve 740 TL adli para cezasına mahkum etti, tutukluluğun devamına hükmetti.

Duruşma sonunda gazetecilere konuşan Mustafa Alkan, suç duyurusundan 14 gün sonra polisin kendisini arayarak, bir gün sonra mahkemesinin olduğunu hatırlattığını belirterek, “Bu kadar erken beklemiyordum. Çok şaşırdım. Benim derdim kaptırdığım 450 TL değil. Bu kişinin başkalarının da canını yakmaması için dava açtım. Ayrıca, benim gibi 3 arkadaşımı da aynı şekilde dolandırdı" dedi.

'ÇOK İYİ BİR ÖRNEK'
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ise bunun çok iyi bir örnek olduğunu belirterek, “Geç gelen adalet adalet değildir. İlkesel olarak hepimizin yıllardan beri arzusu, özlemi bu yöndedir. Ancak adaletin inandırıcı biçimde ve içe sinen bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. Süre kaygısı ile adalet süreye de feda edilmemeli. Sırf öngörülen süre içinde iddianame hazırlayıp, dosya hakkında bir an önce karar verme kaygısı, kimi zaman dosyadaki somut gerçeklikten uzaklaşılması ve maddi gerçeğin yeterince değerlendirilememesine neden olabilir" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Kemal 02 Kasım 2018 15:21 her zaman, her yerde boyle olmali.

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