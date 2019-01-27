Antalya'da bilançoyu Erdoğan açıkladı! 100 milyon TL maddi zarar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki hortumda "Yaklaşık 100 milyon TL maddi zarar var" açıklamasında bulundu.Antalya'da dün etkili olan fırtına, hortum ve yağışta 750 dönüm sera ve bahçe zarar gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki hortumda "Yaklaşık 100 milyon TL maddi zarar var" açıklamasında bulundu.Antalya'da dün etkili olan fırtına, hortum ve yağışta 750 dönüm sera ve bahçe zarar gördü. Aksu Çayı'nda 50 tekne denize sürüklendi, 10 balıkçı teknesi ve kayık battı. Meteoroloji yetkilileri, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve yağış beklenmediğini açıkladı. Twitter

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Antalya merkez ve daha çok Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde birkaç gündür devam eden olumsuz hava şartları, bugün itibariyle normale döndü. Yer yer yağışların devam edeceği Antalya'da, meteorolojik verilere göre bugün ve yarın kentin genelini etkileyecek olumsuz hava şartı görünmüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, bugün ve yarın için ciddi bir uyarıları olmadığını söyledi.di. Twitter

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Yağışların il genelinde aralıklarla devam edeceğini belirten Öztürk, "Kuvvetli rüzgar ve yağış görünmüyor. Doğu ilçelerinde biraz daha fazla miktar yağış oluşabilir. Dün Kemer'e 131, Antalya merkeze 121, Serik'e 86, Döşemealtı'na 81 kilogram yağış düştü" de Twitter

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