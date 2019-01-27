Antalya'da bilançoyu Erdoğan açıkladı! 100 milyon TL maddi zarar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki hortumda "Yaklaşık 100 milyon TL maddi zarar var" açıklamasında bulundu.Antalya'da dün etkili olan fırtına, hortum ve yağışta 750 dönüm sera ve bahçe zarar gördü.

Antalya'da bilançoyu Erdoğan açıkladı! 100 milyon TL maddi zarar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki hortumda "Yaklaşık 100 milyon TL maddi zarar var" açıklamasında bulundu.Antalya'da dün etkili olan fırtına, hortum ve yağışta 750 dönüm sera ve bahçe zarar gördü. Aksu Çayı'nda 50 tekne denize sürüklendi, 10 balıkçı teknesi ve kayık battı. Meteoroloji yetkilileri, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve yağış beklenmediğini açıkladı.

132
Antalya'da bilançoyu Erdoğan açıkladı! 100 milyon TL maddi zarar var

Antalya merkez ve daha çok Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde birkaç gündür devam eden olumsuz hava şartları, bugün itibariyle normale döndü. Yer yer yağışların devam edeceği Antalya'da, meteorolojik verilere göre bugün ve yarın kentin genelini etkileyecek olumsuz hava şartı görünmüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, bugün ve yarın için ciddi bir uyarıları olmadığını söyledi.di.

232
Antalya'da bilançoyu Erdoğan açıkladı! 100 milyon TL maddi zarar var

Yağışların il genelinde aralıklarla devam edeceğini belirten Öztürk, "Kuvvetli rüzgar ve yağış görünmüyor. Doğu ilçelerinde biraz daha fazla miktar yağış oluşabilir. Dün Kemer'e 131, Antalya merkeze 121, Serik'e 86, Döşemealtı'na 81 kilogram yağış düştü" de

332
Antalya'da bilançoyu Erdoğan açıkladı! 100 milyon TL maddi zarar var

KENT MERKEZİNDE DÜN 350 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ: Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise perşembe günü çıkan hortum ve kuvvetli rüzgar sonrası zarar tespit çalışmalarını cuma günü tamamladıklarını, ancak dün kent merkezi ve Kumluca'yı etkileyen hortumlar sonrası çiftçinin zararının büyüdüğünü söyledi. Dünkü hortumlar sonrası Kumluca'da 400 dönüm, Antalya merkezde de 350 dönüm sera ve bahçenin büyük zarar gördüğünü anlatan Alp, perşembe günü de Kumluca'da 1200, merkezde 198 dönüm ekili alanın zarar gördüğünü hatırlattı.

432
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro