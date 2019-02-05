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Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edildi

Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edildi

ANTALYA Valiliği, fırtına beklentisi sebebiyle Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde 6 Şubat Çarşamba yarın okulların tatil edildiği açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 19:51 - Güncelleme: 05-02-2019 19:51

Fırtına beklentisi sebebiyle Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde okulların tatil edildiği açıklandı.

Antalya'nın batı kesimleri için tam fırtına uyarısında bulunuldu. Özellikle kentin batı kesimlerinde etkili olacak fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya'yı vuran hortum felaketinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de kaybolmuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetlenecek rüzgarın, doğu ve güneydoğudan kuvvetli, zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşabilecek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

FIRTINANIN HIZININ 100 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Akşam ve gece Kaş ile Finike arasındaki kıyı şeridinde ise fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine ulaşacağı, perşembe günü sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 hafta önce üst üste hortumların yaşandığı Antalya'da fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya Valiliği, fırtına beklentisi sebebiyle Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde 6 Şubat Çarşamba günü (yarın) okulların tatil edildiği açıklandı.

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