Antalya ve Muğla'da fırtına çatıları ve seraları uçurdu işte son durum

Fırtınanın etkili olduğu Kaş'ta ve Finike'de ağaçlar devrildi, enerji hatları koptu, seralarda hasar oluştu. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, fırtına nedeniyle özellikle Yeşilköy, Ova, Çayköy, Çavdır ve Palamut mahallelerindeki seralarda hasarlar oluştuğunu söyledi. Tarım İlçe Müdürlüğünce seralarda hasar tespit çalışmalarının başladığını belirten Kocaer, kaç dönümlük alanda ne kadarlık hasar olduğuna ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İlçe merkezinde de bazı ağaçların yola devrildiğini aktaran Kocaer, belediye ekiplerince vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Kocaer, belediyeye ait düğün salonu ile sanayi bölgesindeki bazı iş yerlerinde çatıların uçtuğunu ifade etti. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olayının olmadığını dile getiren Kocaer, sadece maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.