Antalya ve Muğla'da fırtına çatıları ve seraları uçurdu işte son durum

ANTALYA için uyarısı yapılan fırtına etkisini göstermeye başladı.Antalya'nın Kaş ve Finike ilçeleri ile Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Antalya ve Muğla'da fırtına çatıları ve seraları uçurdu işte son durum

Fırtınanın etkili olduğu Kaş'ta ve Finike'de ağaçlar devrildi, enerji hatları koptu, seralarda hasar oluştu. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, fırtına nedeniyle özellikle Yeşilköy, Ova, Çayköy, Çavdır ve Palamut mahallelerindeki seralarda hasarlar oluştuğunu söyledi. Tarım İlçe Müdürlüğünce seralarda hasar tespit çalışmalarının başladığını belirten Kocaer, kaç dönümlük alanda ne kadarlık hasar olduğuna ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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Antalya ve Muğla'da fırtına çatıları ve seraları uçurdu işte son durum

İlçe merkezinde de bazı ağaçların yola devrildiğini aktaran Kocaer, belediye ekiplerince vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Kocaer, belediyeye ait düğün salonu ile sanayi bölgesindeki bazı iş yerlerinde çatıların uçtuğunu ifade etti. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olayının olmadığını dile getiren Kocaer, sadece maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

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Antalya ve Muğla'da fırtına çatıları ve seraları uçurdu işte son durum

Muğla Bodrum da ise, gece kuzeyden saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki bazı evlerin balkon kısımlarındaki pergolalar koparak etrafa savruldu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bazıları parçalandı. Bir ağacın üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve belediye ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Gece etkili olan fırtınaya yakalanan bir yük gemisi de Bodrum açıklarında bekliyor.

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Antalya ve Muğla'da fırtına çatıları ve seraları uçurdu işte son durum

Fırtınadan dolayı sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı nedeniyle ilçede görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

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