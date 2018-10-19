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Antalya Valisi'nden 'kahvaltı yasağı' ile ilgili yeni çıkış! Bana gönderin...

Antalya Valisi'nden 'kahvaltı yasağı' ile ilgili yeni çıkış! Bana gönderin...

Kamu kurumlarında personelin sabah kahvaltı yapmasını ve sigara için mola vermesini yasaklayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Hala kahvaltı yapan varsa, hala masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa resimleyin bana gönderin" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 13:43 - Güncelleme: 19-10-2018 13:43

ANTALYA'da muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaretlerinde, kentteki kamu kurumlarında memurların kahvaltı yapmasını yasaklamasından dolayı teşekkür etti. Vali Karaloğlu muhtarlara, "Hala kahvaltı yapan varsa, hala masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa resimleyin bana gönderin." dedi. Vali Karaloğlu, iki gün önce kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasına tepki göstererek, "Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek" demişti.

İLK KEZ HER KESİME DAVET... Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren muhtar federasyon şube başkanları ve mahalle muhtarlarını kabul etti. Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Karaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda ilk defa toplumun her kesiminden insanların olacağını belirterek, muhtarların da katılmasını istedi.

SENDİKAYA TEPKİ... Muhtarlar, mesai saati içerisindeki kahvaltı ve sigara içmenin önemli bir sorun olduğunu, Vali Karaloğlu'nun bu yöndeki talimatı için teşekkür etti. Karaloğlu, bunun üzerine, gazetelere baktığında, bir sendikanın "Vay efendim şöyleymiş" gibi açıklamaları olduğunu, onun dışında herkesin olumlu karşıladığını anlattı. 

MİLLETİN ZAMANINDAN ÇALMASINLAR... "Biz kimse kahvaltı yapmasın demiyoruz. Kahvaltı zamanı milletin zamanından çıkmasın. Adam 07.00'da gelsin dairede 08.00'e kadar kahvaltı yapsın. Ama 08:00'dan sonra bir dakika bile milletin zamanını kahvaltı için harcamasın." diyen Karaloğlu, dairelerden bunu istediklerini bildirdi.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP BANA GÖNDERİN... Kapalı mekanlarda sigara içme yasağının, "mesaiden kaytarma" mekanizmasına dönüştüğünü dile getiren Karaloğlu, "Buna izin vermeyeceğiz. Hala kahvaltı yapan varsa, hala masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa resimleyin bana gönderin." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 14:27 tebrikler, devlet daireleri hep böyle olmalı. denetlensin uygulansın her yerde. zor değil. ama devlet daireleri memurun yatış yeri olmuş. evde seyredemediği diziyi işyerinde seyrediyor hanımlar.

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