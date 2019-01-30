Antalya uçağında korku dolu anlar! Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı!

Rusya'nın St. Petersburg kentinden Antalya'ya uçan bir yolcu uçağı, sarhoş yolcunun hostesi yumruklaması sonrası Soçi'ye acil iniş yaptı. Kabin memuruna hakaretler yağdıran sarhoş yolcu zor zapt edilirken uçakta bulunan herkesin korku dolu anların yaşamasına sebep oldu.

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