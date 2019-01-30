Antalya uçağında korku dolu anlar! Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı!

Rusya'nın St. Petersburg kentinden Antalya'ya uçan bir yolcu uçağı, sarhoş yolcunun hostesi yumruklaması sonrası Soçi'ye acil iniş yaptı. Kabin memuruna hakaretler yağdıran sarhoş yolcu zor zapt edilirken uçakta bulunan herkesin korku dolu anların yaşamasına sebep oldu.
Antalya'ya gelmek üzere St. Petersburgdan havalanan Rossiya Hava Yollarına ait FV 5863 sefer sayılı B737-800 tipi yolcu uçağında sarhoş bir yolcu, tartıştığı kadın kabin memurunu yumrukladı.
Aldığı darbenin etkisiyle fenalaşan kadın kabin memuruna tıbbi müdahalede bulunulması ve saldırgan yolcunun güvenlik güçlerine teslim edilmesi için pilot, rotayı değiştirerek Soçi'ye acil iniş yaptı.
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