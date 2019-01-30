Antalya uçağında korku dolu anlar! Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı!

Rusya'nın St. Petersburg kentinden Antalya'ya uçan bir yolcu uçağında sarhoş yolcu hostesi yumrukladı. Kabin memuruna hakaretler eden sarhoş adam zor zapt edildi.

Antalya uçağında korku dolu anlar! Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı!

Rusya'nın St. Petersburg kentinden Antalya'ya uçan bir yolcu uçağı, sarhoş yolcunun hostesi yumruklaması sonrası Soçi'ye acil iniş yaptı. Kabin memuruna hakaretler yağdıran sarhoş yolcu zor zapt edilirken uçakta bulunan herkesin korku dolu anların yaşamasına sebep oldu.

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Antalya uçağında korku dolu anlar! Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı!

Antalya'ya gelmek üzere St. Petersburgdan havalanan Rossiya Hava Yollarına ait FV 5863 sefer sayılı B737-800 tipi yolcu uçağında sarhoş bir yolcu, tartıştığı kadın kabin memurunu yumrukladı.

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Antalya uçağında korku dolu anlar! Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı!

Kabin ekibine hakaretler yağdıran, tehditler savuran 33 yaşındaki Rus yolcu güçlükle zapt edilebildi.

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Antalya uçağında korku dolu anlar! Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı!

Aldığı darbenin etkisiyle fenalaşan kadın kabin memuruna tıbbi müdahalede bulunulması ve saldırgan yolcunun güvenlik güçlerine teslim edilmesi için pilot, rotayı değiştirerek Soçi'ye acil iniş yaptı.

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