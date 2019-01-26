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Antalya Kumluca'da hortum çıktı, yaralılar var

Antalya Kumluca'da hortum çıktı, yaralılar var

ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle seralarda çalışan bazı işçilerin yaralandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 08:53 - Güncelleme: 26-01-2019 08:53

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. Salur Mahallesi'nde etkili olan yağış ve hortum, seralar ile tarım arazilerine zarar verdi. Hortum nedeniyle Suriyeli oldukları belirtilen 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralanan 5 kişilik aile, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DEV DALGALAR OLUŞTU
Öte yandan Antalya kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

DERELER TAŞTI
Kuvvetli yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresi taştı. Çakırlar mevkisindeki köprü, suların üzerinden aşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2019 09:22 dünyanın sonu geldi.

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