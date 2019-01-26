Antalya Kumluca'da hortum çıktı, yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. Salur Mahallesi'nde etkili olan yağış ve hortum, seralar ile tarım arazilerine zarar verdi. Hortum nedeniyle Suriyeli oldukları belirtilen 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralanan 5 kişilik aile, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DEV DALGALAR OLUŞTU

Öte yandan Antalya kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

DERELER TAŞTI

Kuvvetli yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresi taştı. Çakırlar mevkisindeki köprü, suların üzerinden aşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

