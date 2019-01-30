Antalya-Konya karayolunda yüzlerce sürücü yolda kaldı!

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Antalya-Konya karayolunda trafiği durma noktasına getirdi.

Akseki ilçesi Akçeşme mevkiinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan yüzlerce araç sürücüsü yolda kalırken çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde de araçların yolda kaldığı ve karayolları ekiplerinin yolu açık tutmak için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.

Bölge Trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olurken Antalya-Konya karayolu Akseki kavşağında da tedbir alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Akseki üzerinden Konya istikametine gidecek olan TIR ve benzeri uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirirken zinciri ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol kar yağışının durması ve karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.