Antalya-Konya karayoluna kar yağışı

ANTALYA- Konya karayolunda, Alacabel’deki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya’nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı, Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgedeki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kar yağışının Akseki merkezinde de etkili olduğu kaydedildi.