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Antalya Kemer Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltında

Antalya Kemer Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltında

ANTALYA 'nın Kemer İlçesi’nde kurulan turizm pazar tezgahı tahsisi yapılan kişilere ait borçların silinmesine karıştıkları iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda 19’u Kemer Belediyesi Personeli 20 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 10:55 - Güncelleme: 31-10-2018 10:55

Son dakika haberine göre, Kemer Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 20 kişi için gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemer Belediyesi’nde aralarında birim müdürleri ile pazarcı esnafının da bulunduğu kişilerin 2014 ile 2017 yılları arasında turizm pazarı tezgahı tahsisi yapılan kişilere ait borçların silinmesine karıştıkları bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kemer Belediyesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılan Vergi tahakkuk veri girişlerinin yapıldığı program üzerinde kişilere ait borçları silerek kendilerine ve vergi mükelleflerine haksız kazanç sağlayan 20 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: Antalya İl Merkezi ve Kemer ilçesinde suça karıştığı tespit edilen 19’u Kemer Belediyesi personeli, 1’i pazarcı 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında, “T.C.K 220 kapsamında; Rüşvet- Nitelikli Dolandırıcılık- Zimmet- Resmi Belgede Sahtecilik, Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme,” suçlarından soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 12:00 Bu Belediye mutlaka CHP'lidir.Yoksa operasyon olmazdı...

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