Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Antalya Havalimanı apronunda oluşan hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. 2 otobüsün devrildiği olayda 2 uçak ve 1 polis helikopteri de hasar gördü. Antalya valisi Münir Karaloğlu, hortum nedeniyle 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortum oluştu. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum kısa sürede büyüyüp, ilerlemeye devam etti. Deniz yüzeyinde suları savurarak yoluna devam eden hortumu barınaktaki balıkçılar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Denizden gökyüzüne kadar uzanan devasa hortum görüntülerde anbean yer aldı. Hızla ilerleyen hortumun daha sonra gözden kaybolduğu görüntülere yansıdı.

ANTALYA'DA YAŞAM FELÇ OLDU: Antalya'da geçen çarşamba günü başlayan ve dün gece etkisini iyice artıran kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin birçok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Çöp konteynerleri ve tabelalar yola savruldu. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin zarar görmesi nedeniyle birçok bölgeye enerji verilemiyor.

KUMLUCA'DA YİNE HORTUM: Fırtınayla birlikte Kumluca'nın Salur Mahallesi'nde hortum çıktı. Hortum, seraların yanı sıra işçilerin kaldığı konteynerleri savurdu. Hortum nedeniyle Kumluca'da Suriyeli anne ve baba ile 3 çocuğu yaralandı. Finike ilçesinde de hortum oluştu. Denizde oluşan hortum bir süre karada ilerledikten sonra etkisini yitirdi. Antalya kent merkezinde de hortum oluştu. Konyaaltı ilçesi Balıkçı barınağı mevkisinde iki noktada hortum oluştu. Hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Antalya'da hortum felaketi! Yollar kapandı ağaçlar devrildi ölü ve yaralılar var HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN