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Antalya hava durumu kar yağışı Konya yolunu kapatıyor

Antalya hava durumu kar yağışı Konya yolunu kapatıyor

ANTALYA hortum felaketinin yaralarını saramadan yeni bir yağışın etkisine girdi. Meteorolojiden gelen son hava durumunda hem yağmur hem de kar yağışı uyarısı var.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 11:50 - Güncelleme: 31-01-2019 11:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden arka arkaya son dakika uyarılar geliyor. Hortum yaralarını sarmaya çalışan Antalya için bu kez hem kar hem şiddetli yağışla birlikte yeni bir hortum alarmı verildi. Kar yağışının Antalya'nın doğusunu ve Konya'nın güneyini etkileyeceği bildirildi.

Meteoroloji Antalya, Muğla ve Mersin için yeni bir alarm daha geçti. Bu üç ilde dün başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların daha da kuvvetleneceği bildirildi. Mersin, Antalya merkez ve batısında 30-60 kg/m2, Muğla ile Antalya’nın doğu ilçelerinde 50-100 kg/m2 yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yağış anında kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklenirken, sel, yıldırım, hortum ve dolu uyarısı verildi.

Antalya Konya yolu kapanıyor
Şimdiden ulaşımda sorunlar çıkarmaya başlayan kar yağışı gece saatlerine kadar devam edecek ve kar kalınlığı 20 santimi aşacak. Kar yağışı Konya'nın yüksek yerlerinde de yer yer kuvvetli olarak etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar kalınlığı şimdiden 10 santimi aşmış bulunuyor.

Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri zincir ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermezken, uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Antalya'nın Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçeleri arasındaki 1825 rakımlı Alacabel geçidi, yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor.

Hava durumu 5 günlük tahmin

Meteorolojinin 5 günlük Antalya için yayınladığı hava durumu tahminine göre bugünkü şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığı yükselecek ve bahar güneşi gelecek.

Hortum kar yağışı şiddetli yağmur meteoroljiden uyarılar arka arkaya geldi

 

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