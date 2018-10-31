Antalya Golf Turnuvasını 1,5 milyar kişi izleyecek!

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenecek ve 4 Kasım Pazar günü sona erecek "Turkish Airlines Open 2018" Golf Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ünlü golfçü Tommy Fleetwood ve Justin Rose katıldı.

1,5 milyar kişi canlı izleyecek

Bu turnuvayla birçok genç oyuncunun Türkiye'de golf oynamaya başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Sadece genç nesli değil, iş adamlarını da bürokratları da diplomatları da burada golf oynarken görüyorum. Bu ayın sonunda diplomatları, bürokratları ve iş adamlarını dahil edeceğimiz bir turnuva düzenliyoruz.Bu organizasyon, Avrupa turnuvasından önemli hale geldi. 1,5 milyar kişi bu turnuvayı canlı izleyecek. Bu tür bir turnuvayı organize etmek kolay değil." şeklinde konuştu.

Muhteşem bir turnuva olacak

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Turkish Airlines Open"ın 2013 yılından bu yana altıncı kez Antalya Belek'te gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Muhteşem bir turnuva olacak. Dünya çapında önemli oyuncular, olimpiyat şampiyonu ve geçen seneki turnuvanın kazananı Justin Rose'un yanı sıra Tommy Fleetwood da burada. Avrupa turnuvası takviminin önemli parçası olmaya devam edecek. Dünyanın farklı ülkelerinden medya temsilcilerinin bizimle turnuvayı takip etmesi son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın geçen seneki şampiyonu Justin Rose ise Antalya'da golf sahalarının, kentin havasının, otellerinin, yemeklerinin güzel olduğunu söyledi.