Antalya emniyetinin 'Lara Croft'u! Gözü kapalı indiriyor

Antalya'da poligonda aynı anda 100 meslektaşına silahla atış eğitimi veren, hedefleri gözü kapalı 12'den vurabilen başpolis Nisa Aydın, başarılarıyla takdir topluyor. Aydın, "Yarın 'Afrin'e, İdlib'e gideceksin.' deseler koşa koşa giderim. Keşke Rabb'im nasip etse de gitsem" diyor.

Antalya emniyetinin 'Lara Croft'u! Gözü kapalı indiriyor

Ona "Antalya emniyetinin Lara Croft'u" diyorlar... Antalya'da poligonda aynı anda 100 meslektaşına silahla atış eğitimi veren, hedefleri gözü kapalı 12'den vurabilen başpolis Nisa Aydın, başarılarıyla takdir topluyor... Meslektaşlarının aktris Angelina Jolie'nin hayat verdiği her attığını vuran macera filminin ana karakteri "Lara Croft" olarak andığı Aydın, "Benim için silah vücudumun bir uzvu, elim, ayağım, gözüm gibi. Silaha o kadar alıştım ki benimle bütünleşti" dedi. Kadın polis Aydın, meslektaşlarına ileri seviye atış eğitimleri veriyor. Beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla sabit ve hareketli hedefleri gözü kapalıyken bile hedefini 12'den vurabiliyor.

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Antalya emniyetinin 'Lara Croft'u! Gözü kapalı indiriyor

GÖZÜ KAPALI HEDEFİ 12'DEN VURUYOR: Poligonda aynı anda 100 erkek meslektaşına silahla atış eğitimi veren başpolis Nisa Aydın, başarılarıyla çevresine gurur kaynağı oldu. Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis Aydın, meslektaşlarına ileri seviye atış eğitimleri veriyor. Beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla sabit ve hareketli hedefleri gözü kapalıyken bile hedefini 12'den vurabiliyor.

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Antalya emniyetinin 'Lara Croft'u! Gözü kapalı indiriyor

Kırıkkale'de 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Nisa Aydın, liseyi bitirdikten sonra polislik hayali kurarken beyin kanaması sonucu annesini, 38 gün sonra da babasını kalp krizi sonucu kaybetti. Aydın, çocukluk hayali olan polislik mesleğine girebilmek için ağabeylerinin desteğiyle 1999'da Trabzon Polis Okulunu kazandı. Buradan başarıyla mezun olan Nisa Aydın, Nevşehir'de mesleğine ilk adımını attı.

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Antalya emniyetinin 'Lara Croft'u! Gözü kapalı indiriyor

ATIŞ ŞAMPİYONLUKLARI VAR... Nevşehir'i temsilen katıldığı Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 157. Yılı atış şampiyonasında bölge üçüncüsü, 158. yıl atış şampiyonasında da bölge birincisi olan Aydın, keskin nişancılığını sürekli geliştirdi. Sivas'ta da 9 yıl görev yapan Nisa Aydın, aldığı teorik ve uygulamalı eğitimler neticesi atış eğitmeni oldu.

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