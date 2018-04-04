Antalya emniyetinin 'Lara Croft'u! Gözü kapalı indiriyor

Ona "Antalya emniyetinin Lara Croft'u" diyorlar... Antalya'da poligonda aynı anda 100 meslektaşına silahla atış eğitimi veren, hedefleri gözü kapalı 12'den vurabilen başpolis Nisa Aydın, başarılarıyla takdir topluyor... Meslektaşlarının aktris Angelina Jolie'nin hayat verdiği her attığını vuran macera filminin ana karakteri "Lara Croft" olarak andığı Aydın, "Benim için silah vücudumun bir uzvu, elim, ayağım, gözüm gibi. Silaha o kadar alıştım ki benimle bütünleşti" dedi. Kadın polis Aydın, meslektaşlarına ileri seviye atış eğitimleri veriyor. Beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla sabit ve hareketli hedefleri gözü kapalıyken bile hedefini 12'den vurabiliyor.