Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Rus besteci Çaykovski'nin "Yolanta" isimli operasını sahneleyecek.Antalya DOB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Şubat 2018 tarihinde sahnelenecek eserin orkestra yönetmenliğini Alexandru Samuil üstlendi.

ALTYAZILI OLACAK; Türkçe üst yazı eşliğinde Rusça seslendirilecek eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümü Gizem Betil, ışık tasarımı Mustafa Eski, projeksiyon tasarımı ise Zekiye Şimşek ve Sinan Atay tarafından hazırlandı. Koro şefi de Mahir Seyrek olacak.

KONUSU; Çaykovski'nin bestelediği son opera olan Yolanta'nın librettosu, bestecinin kardeşi Modest Çaykovski’ye ait. Napoli Kralı Rene'nin genç ve gözleri görmeyen kızı Yolanta'nın hikayesini konu alan eserde, Yolanta ve sevgilisinin düeti dünya opera repertuvarının en lirik ve etkili parçaları arasında yer alıyor.