Antalya Alanya'ya Rus asıllı kadın belediye başkan adayı

ANTALYA'da Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak başvuru yapacağını bildirdi.

Antalya Alanya'ya Rus asıllı kadın belediye başkan adayı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 8 yıldır yerleşik yaşayan ve Türk'le evli olan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya (36), Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı. Anastasia Petrova Çetinkaya, "Alanya'yı çok seviyorum. Hiçbir dezavantajım yok" dedi.

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Antalya Alanya'ya Rus asıllı kadın belediye başkan adayı

Alanya'da Türk gazeteciyle evli olan, iş ve proje geliştirme uzmanı ve ilçedeki bir dergide Rusça makaleler yazan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu söyledi. "Değişim sende" sloganıyla hareket ettiğini söyleyen Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Gazeteciler Cemiyetinde adaylığını açıkladı.

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Antalya Alanya'ya Rus asıllı kadın belediye başkan adayı

Alanya'ya yenilik ve değişim kazandırmak için yola çıktığını söyleyen Çetinkaya, "Türkiye'de kim olduğunuzun ve adınızın, başarılı olma konusunda hiçbir engeli yok. Ben de bunun örneklerinden biriyim. Benim hikayem büyük Türkiye ve Alanya'nın hikayesinin küçük bir parçası. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türkiye'nin gücü bütün insanların eşit olduğu bir temele dayanır. Biz düşündüğümüzü söyleyebilir, istediğimizi yapabiliriz. Hayatımızı daha iyi hale getirmeye cesaret edebiliriz. Cesaret edeceğiz ve yaşantımızı daha değerli hale getireceğiz. İnsanlar belediyenin daha iyi hizmet verebileceğini de biliyor ve bu seçeneği istiyor. Alanya'ya biz bu seçeneği veriyoruz. Bu seçeneği sunarak, hizmet için sahaya çıktık" diye konuştu.

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Antalya Alanya'ya Rus asıllı kadın belediye başkan adayı

"BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM": 2010 yılında Alanya'ya geldiğini ve çok severek buraya yerleşme kararı aldığını anlatan Anastasia Petrova Çetinkaya, "8 yıl önce Alanya'ya yerleştim. Alanya bana hem huzur verdi hem de eşimle tanışmama neden oldu. Bir yıl önce de Türk vatandaşlığına geçtim. Türkiye'yi ve Alanya'yı çok seviyorum. Burada büyük bir potansiyel var. Şimdi bana verdiklerini geri ödemek istiyorum" dedi.

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