Antalya 4 gündür felaket yaşıyordu şimdi ise günlük güneşlik

Antalya, geçtiğimiz hafta içi başlayan ve 4 gün süren yağış, hortum ve fırtına felaketinin ardından bugün güneşli bir gün yaşıyor. Hava sıcaklığı 16 derece. 2 gün öncesi 133 km hıza çıkan rüzgar, bugün 3 km hızında seyrediyor.

Güzel hava Antalya halkını sevindirdi. Güneşi görenler sahillere gitti. Kimi kendini mavi denize bıraktı kimi ise sahilde güneşlenmeyi, bazıları da balık tutmayı tercih etti.

Antalyalı Selime Karataş, “Kaç gündür fırtına, hortumdan dolayı denize giremedik. Bugün hava çok güzel, biraz dalga var ama yoğun değil. Kışın denize girmek çok daha güzel tavsiye ederim” dedi. Ömer Uçmazer de, “Yağmur yağmadığı müddetçe sürekli denize giriyorum. Deniz suyunun sıcaklığı havadan daha sıcak olduğu için üşümüyoruz” dedi.

Sinan Taşköprü ise 3 gündür denize giremedikleri için üzüldüklerini belirterek, “Artık girebiliyoruz Antalya gerçekten dünyanın en güzel şehri” dedi. Antalya, felaketin ardından bugün güzel bir gün yaşarken, yarından itibaren yağışlı havanın kente tekrar geleceği ve Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği ön görülüyor.