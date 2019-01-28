Antalya 4 gündür felaket yaşıyordu şimdi ise günlük güneşlik

Antalyalı Selime Karataş, “Kaç gündür fırtına, hortumdan dolayı denize giremedik. Bugün hava çok güzel, biraz dalga var ama yoğun değil. Kışın denize girmek çok daha güzel tavsiye ederim” dedi. Ömer Uçmazer de, “Yağmur yağmadığı müddetçe sürekli denize giriyorum. Deniz suyunun sıcaklığı havadan daha sıcak olduğu için üşümüyoruz” dedi.